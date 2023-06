Marta Bustos és una jove egarenca que en plena pandèmia, l’any 2020, va patir un greu accident que la va deixar completament cega mentre manipulava productes químics per fabricar sabons naturals. Una reacció que li va causar cremades molt severes a la cara i als ulls, però després de diverses operacions ha pogut recuperar la vista de l’ull dret.

Tres anys després de l’accident que la va deixar sense vista, Bustos ha publicat la seva primera novel·la, de caràcter autobiogràfic, titulada ‘Cuando perdí mis ojos marrones’. El llibre el va publicar a l’abril amb l’editorial Lunwerg Editores, que està presentant en múltiples ciutats del territori espanyol aquesta novel·la, en la qual reflecteix la seva història de superació.

A més, la jove ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials, concretament a TikTok, que ha tingut un fort impacte social, ja que la reina Letícia li demanava personalment una dedicatòria personalitzada del seu llibre. Amb una pregunta retòrica, Bustos comenta el vídeo, que ja ha arribat a més de cinc milions de visites: «La reina el té... i tu encara no?».

En el moment de l’accident, la jove egarenca vivia a Seattle (EUA), un país on la sanitat és privada i el preu per a qualsevol tractament mèdic és desorbitat, de manera que la seva situació era complicada.

Per aquest motiu, el seu entorn familiar i social van impulsar una campanya digital –a través de la plataforma GoFoundMe– per compartir la seva història i recaptar fons per poder accedir a les múltiples operacions necessàries. Amb aquesta iniciativa van aconseguir 246.000 euros que li van permetre recuperar la vista d’un ull.