A la ciutat és habitual anar d’un costat a l’altre amb presses, mirant el mòbil, escoltant un pòdcast, sense aturar-se a observar al voltant. De vegades, quan un ho fa, pot trobar algun detall que li alegri el dia. És el cas d’un usuari de Twitter que recentment ha compartit un cartell amb un text commovedor que ha trobat penjat en ple carrer a Barcelona, al costat d’uns contenidors d’escombraries.

El missatge, que està lligat a un arbre, diu així: «El 27 de gener del 2023, just aquí, vaig rebre la trucada del meu metge, a cinc hores d’ingressar per a un tractament oncològic experimental perquè ja no tenia més opcions. Havia de donar-me el resultat d’un PET (tomografia per emissió de positrons, una tècnica diagnòstica amb què es detecten diversos tipus de càncer).

«Aquí, al costat dels contenidors, mentre la meva millor amiga es demanava un cafè –prossegueix el text–, el meu metge em va dir que estava net, que no tenia res a curar, que ja no tenia càncer. Un cas excepcional, va dir que era. Feia cinc anys que jo intentava trobar la pau i la cogerència en mi i ho vaig aconseguir. Quin regal».

Per acabar, l’autor anònim del cartell diu: «Crec que és digne de compartir. Quan passejo per aquí cada dia, recordo aquest moment :)».

Cosas bonitas que se ven por Barcelona… pic.twitter.com/r5WLAP0lQm — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) 10 de junio de 2023

Aquesta anècdota compartida a Twitter ha rebut nombrosos ‘m’agrades’ i comentaris positius, que agraeixen el fet d’haver compartit aquesta presumpta experiència. Alguns ‘haters’ també han fet acte de presència, com és habitual en aquesta xarxa social.