Carrers inundats, torrentades i rius desbordats. Les conseqüències dels aiguats que han afectat el país aquesta setmana han estat moltes i molt variades. La majoria han estat enregistrades en càmera i, posteriorment, s'han penjat a Internet. Les imatges més impressionants que ha deixat el temporal acumulen milers de visualitzacions a les xarxes socials. És el cas del següent vídeo.

La ràpida crescuda del riu Cervol, al seu pas per Vinaròs (Castelló), en menys d'un minut ha sorprès a més de 2 milions d'usuaris de TikTok i també als mateixos autors del clip.

"Que ve, que ve" crida una veu a l'inici del clip. El riu és sec, però de fons es veu com un fort corrent d'aigua comença a omplir el barranc. En menys d'un minut, el cabal és ple. "Juan, vine, corre, que et fotrà" adverteix la veu inicial poc després. En pocs segons l'allau d'aigua engoleix tot el que troba al seu pas. "Aquell del cotxe volia ser valent" afegeix l'autor del vídeo després que el pont que travessa el riu quedi totalment inundat i deixi un vehicle atrapat a l'altra banda del riu. "Com baixa l'aigua, quina barbaritat" sentencia l'home.