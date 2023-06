La Lindy, en Christopher i la Kamryn tenien 20, 16 i 14 anys, respectivament. Tots tres eren germans. Tots tres eren fills de Dawn Simmons. I tots tres van perdre la vida en un accident de trànsit contra un conductor ebri quan tornaven a casa de veure un partit de bàsquet a Louisiana (Estats Units). La mare dels adolescents era una de les passatgeres d'un dels vehicles accidentats. Ella va sobreviure; els seus fills no. Ara, la dona americana divulga la història del tràgic sinistre a centres escolars i a través del perfil de TikTok d'una de les seves filles, on ja compta amb més de mig milió de seguidors, amb el fi de conscienciar els adolescents de no agafar el cotxe després d’haver consumit alcohol.

El 17 de desembre del 2021, la família Simmons tornava a casa de veure el partit de bàsquet que havia disputat Christopher, un dels nou fills de Dawn. Al cotxe hi viatjaven també dues de les seves filles menors, la Lindy i la Kamryn. A les 21 hores eren camí a casa. A les 21:01 hores un conductor que triplicava la taxa d'alcohol permesa va envair el sentit contrari de l'autopista i va causar una col·lisió frontal contra el cotxe familiar. Un minut després, Dawn havia perdut Lindy, que va morir a l'acte. En Christopher i la Kamryn van traspassar més tard, un cop van arribar a l'hospital. Dawn va quedar en estat crític. Quan es va despertar, el seu marit va haver d'explicar-li que havia perdut tres fills. Ara és ella qui explica la tràgica història a instituts i universitats. Ho fa a través de presentacions de PowerPoint, on mostra com era la vida dels seus fills abans de morir.

"De la nit al dia vaig perdre tres fills i em vaig haver de jubilar per les seqüeles físiques (causades per l'accident)" relata en una de les xerrades que ha difós a través de TikTok. L'únic que li queda, afegeix, és "un gran buit".

Abans de la tragèdia, Simmon vivia amb el seu marit i els tres adolescents difunts, que encara eren massa joves per independitzar-se. "Ara arribo a casa i el silenci és molt sorollós. No hi ha bromes ni riures" afegeix.

Als vídeos que penja a TikTok sempre repeteix la mateixa idea: "La decisió d'un home ha canviat cada part de les nostres vides". Aquesta frase acompanya tota mena de material de l'accident que comparteix a través la xarxa social, ja siguin imatges dels vehicles sinistrats com les dures converses que van mantenir per Whatsapp familiars de les víctimes quan van conèixer els fets. "Abans d'entrar en un vehicle has de prendre un munt de decisions" sentencia l'americana en una de les xerrades. El missatge, a TikTok, ja ha arribat a milions de persones.