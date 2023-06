Aprendre un idioma no és fàcil. I menys, adquirir-ne l'accent d'una zona concreta alhora que comences a dominar-lo. De fet, sovint, hi ha expressions que són complicades d'entendre si no domines la variant en qüestió de la llengua. Per evitar això, hi ha empreses com l'acadèmia de castellà Spanish Connection que ensenyen expressions usuals de concrets, com és el cas d'Andalusia als seus alumnes. I si aquesta forma tan atípica d'ensenyar es publica a TikTok, és molt fàcil que s'acabi convertint en viral.

Un grup de quatre estudiants ha conquistat les xarxes socials després de demostrar la seva desimboltura parlant en castellà amb accent andalús. Durant la classe, la professora Claudia els hi demana que simulin una conversa fent servir expressions comuns d'Andalusia.

La conversa s'obre amb una de les alumnes, Magda, que comença a llegir un text amb què saluda els seus companys amb un simpàtic "¡Shoshete, hola!". Només pronunciar aquestes paraules, la professora no pot amagar-se i comença a riure.

Quan la situació sembla no poder ser més divertida, un company, el Michael, li contesta. "Buenos días, andevá?". Aquí, la Magda, continua en el seu paper i assegura que va a l'hospital, on té la mare. I la resposta del Michael fa que la professora ja no sàpiga quina cara posar en observar l'hilarant escena. "Ojú, pisha. Què ha pasado?", respon l'estudiant. La delirant conversa segueix amb expressions com "lavín", "cusha" i un "no, ni, ná". I els alumnes, molt implicats en la causa, s'han viralitzat per la seva simpatía aprenent l'idioma.

La finalitat de la classe, segons la descripció del vídeo, era aprendre "quan i com fer servir les expressions apresses". Però aquesta no és l'única forma que l'acadèmia ensenya els alumnes el castellà. També ho fan posant-se al dia amb el safareig de la premsa del cor i parafrasejant Shakira, tal com han mostrat també al seu perfil de TikTok.

El sistema d'aquesta acadèmia busca apropar els estudiants a l'idioma deixant enrrere "el tradicional i avorrit format de les classes de gramàtica". I la forma en què ho fan genera tanta simpatia entre els usuaris, que han fet que vídeos com el de la classe amb expressions andaluses ja suma més d'un milió de reproduccions.