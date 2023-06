Qui no recorda els entrepans a l'hora d'esmorzar al pati de l'escola? És una de les tasques més rutinàries que poden tenir pares o mares (quan no passa a ser responsabilitat del mateix jove un cop s'ha fet gran). I també pot convertir-se en una caixa de sorpreses per als qui se'ls han de menjar. Aquest ha estat el cas d'un jove tiktoker, Pol, que s'ha fet viral gràcies a un vídeo on ha ensenyat l'entrepà tant "elaborat" que li ha preparat la seva mare per endur-se a l'esbarjo

Acompanyat de la frase "I tu, et portes bé amb ta mare?", el Pol ha anat desembolicant en directe el paper d'alumini que embolcallava el seu esmorzar fins a mostrar que només hi havia llesques de pa buides. En Pol entre rialles, va enviar el vídeo a la seva mare per explicar-li què havia passat i rient alhora. Al final, la mare es grava en un vídeo a si mateixa plorant entre riallades: "Sorpresa, pa amb pa". Altres usuaris s'han sumat a aquest vídeo viral i als comentaris han començat a explicar les seves pròpies anècdotes. Pablo Bioque, per exemple, ha guanyat 170 m'agrades rememorant una situació semblant: "Si et serveix de consol, la meva sorpresa va ser més gran quan em vaig equivocar d'embolcall i me'n vaig endur una cuixa de pollastre crua que estava per descongelar".