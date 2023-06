Si creies que ho havies vist tot, aquest incident demostra que tot és possible. Un home va perdre aquest dijous l’avió que havia d’agafar a l’aeroport de Màlaga. No és que arribés tard i trobés la porta d’embarcament tancada. Va ser més que això. L’aeronau ja s’havia desenganxat de la passarel·la d’accés i estava sent remolcada fins al carrer de rodatge per començar l’enlairament. Tot i així, el viatger es va entestar a pujar a l’avió. Així que es va saltar els controls, va arribar fins al final del ‘finger’ i va saltar a la pista amb l’objectiu d’agafar aquell vol. No ho va aconseguir.

Les autoritats no s’han pronunciat sobre l’incident. Poca cosa més se’n sap, més enllà del vídeo viral gravat per un passatger de l’avió i de la versió dels testimonis. En les imatges s’aprecia com l’home es tira al buit des de diversos metres d’altura i amb la motxilla a la mà, malgrat les reiterades advertències de tres membres del personal de les instal·lacions perquè no ho fes. No se sap per què el viatger es va entossudir a pujar a aquest avió. El que sí que es veu és com topa de cara contra la pista de l’aeroport. Després d’uns segons atordit, va comprovar que no patia lesions davant la mirada de més treballadors i va tornar a insistir a entrar a la nau. Sembla que ho va aconseguir, ja que el vídeo mostra l’escala de la part posterior de l’avió desplegada. No obstant, no han transcendit les repercussions legals que van tenir les seves accions ni el retard que va tenir finalment el vol. Esto ha pasado en el aeropuerto de Málaga: pic.twitter.com/tlUZzQETfE — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 15 de junio de 2023