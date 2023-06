La batalla legal entre Shakira i Hisenda continua vigent i, la cantant s'enfronta a una demanda per un suposat frau fiscal de 14,5 milions d'euros. Amb el pas dels anys, les declaracions del judici han anat augmentant i ara 'El País' hi ha tingut accés. Algunes de les confessions que hi fa parlen sobre l'enamorament que va viure amb Gerard en aquells moments.

Shakira al·lega que aquest judici ha provocat un dany irreparable a la seva reputació i per això, des que la trama judicial es va iniciar ha intentat convèncer els jutges que no va residir de manera estable a Espanya fins a l'any 2015, per la qual cosa no era residència fiscal. Des del 2019 Shakira s'ha hagut de personar davant els tribunals d'Esplugues de Llobregat i ha parlat de tota la seva vida i de les persones més properes a ella, per la qual cosa era inevitable que sortís el nom de Piqué.

Començant per la duresa de la fama, Shakira ha relatat com era la seva vida fa uns quants anys: “Era una nòmada, una persona sense arrels ni estabilitat. He viatjat a un ritme tan intens que he arribat a estar a tres països en un mateix dia. És un dels preus més alts que he hagut de pagar per la meva carrera. Aquells anys estava en un dels meus millors moments en l'àmbit mundial amb la meva música. Estava a tot arreu, vivia en un avió més que qualsevol pilot”, afirmava.

Durant la seva volta al món com a cantant l'artista va tenir diversos països amb què es va vincular, però Espanya no era a la llista fins a l'arribada de Piqué. Els Estats Units va ser el seu "trampolí a la resta del món i el seu centre de negocis". A Colòmbia tenia les seves arrels i la seva família, i Bahames va jugar un paper important a la seva vida: es va convertir en el seu lloc de desconnexió on separava la persona del personatge "em donava una privadesa que no trobava en un altre país i tenia l'avantatge d'estar a 20 minuts dels Estats Units” relatava davant els tribunals.

Però tot i ser una gran fanàtica de Bahames, no hi va viure, la seva carrera estava en alça i Gerard Piqué va arribar a la seva vida: “Començo a sortir amb ell i, si tinc una mica de temps lliure, prefereixo anar-lo a veure a ell i no anar a Bahames a trobar-me el meu ex. Era una situació que no feia gens de gràcia a Gerard. Aleshores, per calmar una mica la gelosia de Gerard, la qual s'entenia perquè no teníem una relació consolidada i hi havia molta inseguretat per les dues parts i les ferides amb la meva anterior parella estaven obertes”, explicava la cantant.

La intimitat de la seva relació amb Gerard Piqué

Tot i que no tenia res a veure amb el delicte de frau pel qual està acusada, Shakira es va obrir en canal quan va parlar de Piqué: “Estava encantada amb ell. Recordo estar volant de Marràqueix a Croàcia. Sobrevolàvem Barcelona i vaig demanar al pilot de l'avió si podia aterrar breument només per fer un petó a Gerard. És el més romàntic que he fet a la meva vida. No sé si l'Agència Tributària m'ho haurà computat com un dia a Espanya”.

Shakira només tenia elogis per a Piqué, del qual es va enamorar bojament: “El 2011, quan començo a sortir amb ell, gairebé no ens vèiem. Tenia 23 anys, era deu anys menor que jo. Futbolista, 'guaperes', amb fama de Playboy... Estava una mica sonat, en el bon sentit de la paraula, en aquella època. Ara mateix és un home, però en aquella època vivia el moment sense pensar en res més i això no em donava una garantia que les coses acabessin anant bé amb ell o que acabaríem formant una família. Mai em vaig imaginar que viuria en aquest país per aquell nen amb barba que estava increïble, però bé; no més”.

Shakira al·lega que el desconeixement de què passaria amb la seva relació amb Piqué va ser el motiu pel qual no es va establir fiscalment a Barcelona: “Com ho sacrificaria tot per un noi que estava coneixent, assaltant el bressol. La nostra relació era molt turbulenta, era un 'Dragon Khan', perquè les nostres vides professionals no compaginaven, era com ajuntar aigua i oli. Jo era una rodamon i ell havia de complir un horari” concloïa.