Una tempesta que ha assotat la Xina recentment va portar forts vents huracanats que van posar en perill la vida de diversos ciutadans que es trobaven en un restaurant local just en el moment en què el fenomen meteorològic va arribar al seu clímax.

A través de xarxes socials, circula un vídeo on es mostra un grup de persones que es trobaven sopant en un establiment quan són aixecats a l'aire per la força del vent, cosa que els obliga a agafar-se d'on poden per evitar ser arrossegats per la tempesta.

Segons els mitjans de comunicació xinesos, els fets van passar el 11 de juny, a la ciutat de Yichang, ubicada a la província de Hubei, la Xina, quan un grup de persones sostenien un sostre per evitar que fos portada pel vent. Mentre els comensals degustaven el sopar, la pluja va començar a intensificar-se i el vent va veure incrementada notablement la seva força.

Volant uns quants metres

Va ser llavors que tant el personal com els clients es van col·locar als pals que sostenien el sostre, però una ràfega de vent va acabar per llançar l'estructura cap amunt i les persones que encara intentaven aturar-la van sortir volant uns quants metres a l'aire.

Diverses persones van sortir ferides després de l'incident, entre ells el propietari del restaurant, ja que va ser una de les persones que més va trigar a deixar-se anar, provocant que caigués d'una gran altura i aterrés en un sostre proper, havent de ser portat al costat dels altres lesionats a un hospital proper, no obstant, afortunadament no es reporten víctimes mortals.