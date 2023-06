Imagina que estàs tan tranquil volant la teva avioneta a més de 10.000 peus d'alçada, quan de cop i volta notes un impacte frontal contra una cosa que no havies vist abans. És el que li ha passat a Ariel Valiente, pilot experimentat que estava sobrevolant la ciutat de Vinces (Equador) i que gairebé perd la vida per culpa d'un animal una mica despistat que no va notar la presència de l'aeronau davant seu.