Per segon dia seguit, el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, situat a Masquefa, és notícia. Ahir, us explicàvem que el CRARC acaba d'acollir dos exemplars d'amfibis d'origen mexicà en perill d'extinció. Es tracta de dos axolots, una espècie exòtica que suposa un risc per als amfibis autòctons, ja que poden transmetre un fong letal, i que es van trobar per casualitat en una riera del Priorat (un d'ells per un nen de set anys). I, avui, hem sabut que aquests dos axolots tenen de company la serp de grans dimensions apareguda per sorpresa dalt d'un arbre a Barcelona.

Es tracta d'una pitó de 3,60 metres de llarg i 13,3 quilos de pes i n'ha mostrat imatges el programa "Tot es mou" de TV3. L'ensurt que es van endur diumenge a la tarda els veïns de la Maternitat i Sant Ramon, al districte de les Corts de Barcelona, va ser gran. La serp era dalt d'un arbre al carrer Felipe de Paz, 32 i estava enroscada en una de les branques. Segons els responsables del CRARC, la pitó no tenia xip i no estava registrada, per això ells han procedit a incrustar-li i a identificar-la. És un animal nascut i criat en captivitat, tot i que hi ha lleis que prohibeixen la tinença d'aquest tipus d'animal. Expliquen que el seu futur serà estar de cara al públic per explicar als visitants que espècies com la seva no s'hauria de tenir i remarquen que no és una serp verinosa, ja que les pitons maten per asfíxia. 🔴 Aquesta és la serp pitó que es va trobar en un arbre de Barcelona. No duia xip d’identificació, fa 3,60 metres i pesa quinze quilos.

“Podria ser que hagués passat d’arbre en arbre, sense passar per terra”, Albert Martínez, @CRARC_Masquefa#TotEsMouTV3▶ https://t.co/Xkj4q1orug pic.twitter.com/JHOFcUZ6ih — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) 21 de junio de 2023 Actualment a Catalunya, segons el Projecte Exocat de la Generalitat, hi ha un total de 1.235 espècies exòtiques. D’aquestes, un total de 177 (14%) tenen un comportament invasor que provoca impactes considerables als ecosistemes naturals, en altres espècies o en les activitats humanes i econòmiques. Malauradament, 5.773 animals exòtics van ser abandonats i recollits per entitats conservacionistes durant els dos últims anys a Catalunya, segons el cens d’animals salvatges que ha elaborat la fundació FAADA amb dades proporcionades per diverses entitats col·laboradores. I, segons aquest cens, els rèptils, amb 4.403 exemplars (la majoria tortugues) són els animals exòtics més abandonats.