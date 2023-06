Els gossos són considerats els millors amics de les persones. La seva lleialtat és incansable i sempre estan disposats a fer qualsevol cosa per protegir i complaure els seus amos. Entre les coses que més destaquen d'aquests animals hi ha la seva forma de rebre la família o coneguts. Els hi és igual si fa hores o dies de l'últim cop que els van veure, la seva emoció quan els tornen a veure es manté intacta. I això és el que ha fet viral un pastor alemany a TikTok.

Una reacció com aquesta ha commogut més de 20 milions de persones a la plataforma xinesa. Un pastor alemany ha protagonitzat unes emotives imatges en què, sense esperar-s'ho, es retroba després de tres anys el seu amo. La seqüència comença amb el gos mirant a través d'una reixa. De sobte, apareix un cotxe negre a escena que el fa encuriosir. Llavors, l'animal canvia radicalment l'actitud i comença a moure la cua, lladrar i saltar amb entusiasme. En aquell moment, s'apropa cap a la porta que el separa del jardí i intenta que l'obrin. #dogsoftiktok ♬ original sound - Will.i.aint_3.0 @will.i.aint_3.0 This reaction 🥺😭❤️🫶🏻🕊 #breakthestigma🕊 La persona que està al seu costat li obre la porta i el gos s'apropa amb una energia vigorosa a l'home que ha sortit del cotxe negre. És el seu amo, i feia tres anys que no el veia. L'emoció d'ambdós és palpable. L'home l'acaricia i el gos no sap estar-se quiet. Salta, lladra, es mostra feliç. I és que després de tres anys, no se n'ha oblidat.