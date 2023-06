Segons les dades del portal DataReportal, les dones més grans de 55 anys representen tan sols el 2% dels usuaris de TikTok. Una mostra petita de la qual, de tant en tant, surten autèntiques joies. És el cas d’una dona nord-americana de 93 anys, coneguda com l’àvia Droniak, que s’ha fet viral després de fer un rànquing en el qual puntua les seves exparelles.

Amb un subtil i peculiar humor negre, aquesta àvia americana ha publicat un vídeo en el qual va qualificant les seves exparelles i mostrant una foto de cada un; això sí, amb la cara tapada. El vídeo acumula ja més de 24 milions de visualitzacions.

Les notes dels seus exnòvios

El primer a passar per la vida de l’àvia Droniak va ser el Billy, de qui va dir que «m’agradava perquè era alt, però no sabia fer petons. Tres de 10». A continuació, va ser el torn del Bruce, ja mort, que tampoc aconsegueix l’aprovat malgrat que obté un punt extra per un fet insòlit: «Descansi en pau. M’agradava perquè tenia una motocicleta. Li dono un punt extra perquè el seu funeral va ser divertit. Quatre de 10».

El Burt, el tercer, aconsegueix pujar molts punts en el rànquing: «Sempre em portava a sopar a llocs bonics. Vuit de 10», diu la senyora, que afegeix que ja no viu. I l’últim a ser anomenat és el George, que va passar a millor vida deixant una gran impressió: «Nou de 10. Era el més sexi, però també va morir. Que descansi en pau».

L’àvia viral acaba el vídeo deixant un missatge per a la reflexió : «Tots em van ensenyar que estic millor soltera». Per descomptat, les reaccions dels internautes no es van fer esperar. «Jo quan sigui vella, «té més ex que jo», «adoro aquesta senyora» o «vull ser com ella quan sigui gran» han sigut alguns dels comentaris que han deixat els usuaris enlluernats per l’àvia Droniak.