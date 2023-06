Sorpresa, i de les grans! Uns pescadors es van trobar a mitjans de juny un tauró xovato de grans dimensions quan estaven navegant amb la seva embarcació per aigües de Mallorca, a la zona de la Colònia de Sant Pere. Els mallorquins van començar a gravar un vídeo admirats per la seva gran grandària i van apagar el motor per tal d'evitar fer mal a l'animal. En notar que estava atrapat amb l'ham de la canya de pescar, es van mobilitzar per a retirar-lo, acostant-lo a l'embaracació per després deixar-lo lliure. Un d'ells va aprofitar la proximitat del tauró per a acariciar-lo.