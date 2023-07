L’humorista i actor Ángel Garó torna a sortir a la palestra arran d'un vídeo seu que s'ha viralitzat i on s’esplaia d’allò més sobre política. Es tracta d’una publicació de TikTok antiga, però que l’ha portat fins al ‘trending topic’ ara. Va ser publicat abans de les eleccions andaluses, que està aixecant una enorme polseguera, a menys d’un mes que se celebrin les eleccions generals del 23 de juliol.

«Jo soc homosexual i soc de dretes». Així comença el vídeo de l’humorista. «Em fa molta gràcia que es facin els amos de l’LGTBI, oi? Jo soc homosexual i soc de dretes. No obstant, veig la injustícia dia a dia perquè llegeixo, estudio», arrenca en el vídeo el còmic

«Em sembla increïble el socialcomunisme que estem vivint en aquests moments. I com que estem en democràcia, jo dic el que em surt de l’ànima, igual que ho fan els esquerrans negacionistes de la història, perquè ara Putin no és comunista, no, és amic de Franco», diu amb ironia l’humorista en aquest vídeo de dos minuts.

És llavors quan clama sobre qui s’ha de votar en les pròximes eleccions generals: «És que els esquerrans tenen contestacions per a tot. Jo a l’únic que animo és que votin els partits que són dignes. Perquè, vaja, Podem és que és... El millor que va fer és tallar-se la cua, l’altre», diu Garó, amb referència a Pablo Iglesias, exlíder de la formació morada.

Segons ell, els partits d’esquerra són una «colla de pocavergonyes». «Progressisme en diuen», arriba a dir, abans de concloure el seu al·legat: «Repeteixo, jo soc homosexual, i a molta honra, però jo voto el que s’ha de votar. Tinguin collons i votin el que és bo i deixin-se de tanta merda esquerrana i comunista que ens portarà a la ruïna».