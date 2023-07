Sammy, és una foca que atrapa onades amb alguns surfistes de San Diego, a Califòrnia. L'animal s'ha fet viral a les xarxes socials, on alguns comptes han penjat com salta de taula en taula per descansar i alhora surfejar i moure's entre les onades.

Alguns dels surfistes expliquen que des del moment que va aparèixer "cada matí està esperant que arribem per pujar a sobre de les taules de surf". La majoria de vegades la foca aprofita per relaxar-se o descansar i quan ha acabat, afirmen, marxa. L'equip de Sea World, una organització de rescat d'animals, la va examinar i van poder comprovar que l'animal estava sa i estalvi. Aquestes imatges del curos animal, són una unió entre la vida humana i salvatge d'una manera molt divertida.