Els primers càstings del nou format d’Operación Tiunfo a Barcelona han donat molt que parlar a les xarxes socials.

Aina Mellado, una manresana de 21 anys, es va presentar a la Ciutat Comtal ben d'hora. Acompanyada d'una amiga i un amic, també de Manresa, va ser una de les primeres 200 aspirants de les més de 1000 que es van presentar dilluns 3 de juliol a la ciutat de Barcelona. Mellado va aconseguir que li donessin la famosa ‘enganxina’, que li permetia passar a la següent ronda del càsting que es va fer el dimarts 4 de juliol.

Va ser a la fase 2, quan es presentava davant del jurat i abans de cantar dos temes, quan un grup de coloms va entrar a la sala i Noemí Galera, directora de l’acadèmia, li va demanar a la manresana que les saludes.

"Hola noies», va dir Mellado. Una frase que va fer riure als jurats i als altres seleccionats i que, a més, ha portat diferents reaccions a les xarxes: «que bo que ha sigut», comenten. Més de 27.000 persones que han vist ja el vídeo.

La cantant explica a Regió7 que només li podia passar a ella. «Va ser un moment espontani que em va acabar de posar nerviosa, no estava pactat ni res», declara. Com diu ella, s’ha convertit en un mem: «A Twitter em van començar a dir la noia de la paloma».

Mellado no ha passat a la següent fase, però ho segueix intentant altres ciutats, com Saragossa. A aquesta última, ahir dijous, no hi va haver sort però afirma que "es vol presentar a altres ciutats com Sevilla i Madrid, que seràn les últimes". Serà finalment la manresana una nova «triumfita»?