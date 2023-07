Take That, la "boy band" britànica formada el 1990, continua fent música gairebé 35 anys després. El famós grup, inicialment format per Robie Williams, Jason Orange, Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, només compta ara, al 2023, amb els tres últims integrants.

Els autors de hits com Back For Good, Rule the World o Patience, preparen la seva tornada musical amb un nou disc d'estudi per octubre de 2023 i una gira l'any 2024. Aquesta girà commemorarà els 35 anys d'una de les boy bands més famoses de tot el planeta. El grup ha volgut aclarir que Jason Orange i Robbie Wiliams no formaran part de la nova etapa de la banda, que empren una nova etapa i gira sense els dos exintegrants.