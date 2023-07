La cadena de menjar ràpid russa Vkusno i Totxka, similar a McDonalds, té un nou producte a la seva carta. L'han batejat "hamburguesa Barcelona" i per promocionar-la han llançat un anunci a les xarxes que ja s'ha fet viral per la quantitat d'estereotips que hi apareixen.

El vídeo arrenca amb un rus vestit de torero en una plaça de toros. De fons, s'escolten sevillanes. I també els renecs de la seva xicota, qui diu: "No som a Espanya". Tot d'una, l'escena canvia i la plaça de toros es converteix en un camp, on la parella tasta en un pícnic el producte amb picada d'ullet a la gastronomia espanyola. Entre els seus ingredients en destaquen l'hamburguesa de vedella i el xoriço. I qui es demana el menú sencer, completa la degustació amb triangles de formatge i un refresc amb gust de prunes madures i groselles vermelles, que pretén imitar la sangria. Un àpat que la mateixa companyia descriu com a "delícia espanyola".