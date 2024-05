Adeu a les mosquiteres per sempre: aquest és el revolucionari invent d'Ikea

Ja has començat a veure mosquits a casa? És normal. Amb la pujada de les temperatures comencem a obrir més les finestres i balcons de casa i aquests indesitjables insectes comencen a visitar-nos d'una forma més regular.

Per ajudar-te a fer més feixuga la presència d'aquests insectes, Ikea ha creat una opció molt útil i eficaç, les cortines de xarxa.

Cortines de xarxa

Les cortines de xarxa són una solució popular entre els qui busquen una manera efectiva de mantenir els mosquits i altres insectes voladors fora de la seva llar. Aquestes cortines estan dissenyades per ser altament transpirables, permetent que l'aire circuli lliurement mentre impedeixen l'accés dels insectes.

Les cortines de xarxa es fabriquen generalment amb malla fina que bloqueja el pas dels mosquits i altres insectes, mentre que permeten l'entrada de la llum i l'aire. Estan disponibles en diferents mides i colors per adaptar-se a les diferents necessitats de les llars i poden ser fàcilment instal·lades en portes i finestres.

A banda de la seva efectivitat per mantenir els insectes fora, les cortines de xarxa també ofereixen una sèrie de beneficis addicionals. En permetre la circulació de l'aire, poden ajudar a mantenir la casa fresca i ben ventilada, reduint la necessitat d'aire condicionat i ventiladors. També proporcionen privacitat i un cert nivell de protecció contra els raigs UV, la qual cosa pot ser particularment útil en àrees on la llum solar és forta.

Disponibles a Ikea

Les cortines de xarxa més populars d'Ikea són les Red Lill. A banda de la seva eficàcia, en destaca el seu preu: 6,99 euros. Però si aquestes cortines no et convencen, el gegant suec té un altre model que també és ideal per a qualsevol habitatge i amb un disseny més original: les cortines Alvine Spets. També són unes cortines de xarxa de color os i amb unes mesures de 145x300 centímetres.