Aquesta feina és de les més fàcils i es paga a 15 euros per hora

Qualsevol treballador somia en treballar menys i cobrar més. Excepte en comptades ocasions, la majoria d'empleats pensen que com més fàcil sigui la feina, millor. En aquest sentit, el creador de contingut @sandalioestalone, s'ha fet viral a TikTok per ensenyar quina és la feina que fa per la qual paguen 15 euros l'hora.

El nom real del protagonista és Rodri, treballa a Holanda, i actualment es dedica a buidar testos d'aigua. "Mireu quina feina més complicada, estic rebentadíssim", ironitzava sobre la seva dificultat. Al vídeo es pot observar com el tiktoker es troba en un magatzem, i només agafa testos plens d'aigua d'una prestatgeria i els buida en un contenidor de plàstic.

La publicació compta amb més de 350.000 visualitzacions i 15.400 m'agrada, a més de molts curiosos que pregunten als comentaris com accedir a aquest tipus de feina. El creador de contingut ha decidit respondre els dubtes dels seus seguidors, explicant que va trobar aquesta feina a través de diverses agències de recerca de feina.

Rodri assegura que està content amb el seu dia a dia, encara que algun usuari es pregunta si no s'acaba cansant de fer sempre el mateix durant vuit hores. El tiktoker ha informat que l'únic requisit que li reclamava l'agència és un nivell bàsic d'anglès.