Adele deté un concert a Las Vegas en sentir un crit homòfob: "Si no has de dir res bo, millor calla"

La cantant britànica Adele va detenir per uns instants un concert aquest cap de setmana a Las Vegas després d'escoltar entre el públic algú que cridava "l'orgull fa fàstic", en referència a la celebració anual que duu a terme la comunitat LGTBI.

Segons el vídeo de l'actuació penjat en xarxes socials i recollit per diversos mitjans locals, la cantant de 'Set Fire to the Rain', coneguda defensora dels drets de la comunitat LGTBI, va parar la seva actuació i es va dirigir a qui suposadament havia cridat entre el públic.

"Perdona, has vingut al meu maleït concert per dir que 'l'orgull fa fàstic'?" deia Adele en un to d'empipament. "Ets estúpid? No siguis tan ridícul", li va etzibar. "Si no has de dir res bo, millor calla", va continuar la cantant mentre entre el públic del Caesar Palace es van sentir aplaudiments i crits de suport.

Adele manté una sèrie de concerts especials a Las Vegas durant els caps de setmana que es van iniciar el 2021 i als quals posarà un parèntesi a l'agost per a actuar a la ciutat alemanya de Münich abans de tornar als Estats Units el mes vinent de novembre.