Fans de Taylor Swift reporten un augment de covid després dels concerts de Madrid: "'Soc tan swiftie que fins i tot m'he emportat de souvenir la covid"

La gira de Taylor Swift 'The Eras Tour' va reunir els passats 29 i 30 de maig unes 130.000 persones a l'estadi Santiago Bernabéu. El pas de l'artista nord-americana per Madrid va deixar un gran sentiment de felicitat entre els milers de seguidors que feia anys que esperaven la visita de l'artista a Espanya, una bona injecció econòmica a la ciutat i...un augment de casos de covid. O això han reportat a les xarxes socials fans de l'artista que van viure en directe un dels dos concerts a la capital de l'Estat.

En una enquesta a X (abans Twitter),on el compte de fans @taylorswiftes_ pregunta si algun assistent es va endur "de rècord covid, algun virus o algun refredat", més d'una cinquantena d'usuaris asseguren haver patit símptomes relacionats amb la malaltia després dels xous.

"Afonia, mal de coll i cansament extrem, però vaig pensar que era per haver-ho donat tot" comenta una usuària. Un altre perfil explica que va anar al concert de dijous i divendres estava bé "però el dissabte em vaig notar regular i ja va ser el diumenge que vaig caure amb febre i tos seca i mocs". Altres usuaris diuen que va ser posar un peu al tren per marxar de Madrid quan van aparèixer els símptomes: "L'endemà tenia febre de 39°, un malestar gens natural per tot el cos i la gola inflamada".

A TikTok, desenes d'usuaris han compartit imatges de tests d'antígens amb un resultat positiu. És el cas de @miguel_vaz98, qui ha publicat dues fotografies on es veu, en la primera, l'interior del Bernabéu ple a vessar. L'acompanya un text que diu: "Quan pensaves que la visibilitat reduïda era el pitjor que et podia passar". Seguidament, en la mateixa publicació, el tiktoker adjunta una segona fotografia d'un test de detecció de la covid amb un resultat positiu acompanyat del text: "també el que ha passat".

Tot i els comentaris sarcàstics, hi ha qui ha instat les persones que van seure al mateix sector de fer-se una prova en el cas que comencin a trobar-se malament.