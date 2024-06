Per què TikTok no para d'ensenyar-te vídeos dels jugadors de la selecció de rugbi? Hi ha un motiu

Una jove agafa el seu mòbil i prem la icona de TikTok en la pantalla. El primer vídeo que apareix és de la selecció nacional de rugbi 7. Els jugadors no convocats celebren que Espanya es manté en el Circuit Mundial de Seven Masculí per a 2025, gràcies al bon paper que va exercir en la cita de les Sèries Mundials de rugbi 7 que ha tingut lloc a Madrid aquest cap de setmana.

El següent que li ofereix TikTok és un concert, un vídeo de com viure en un apartament de 13 metres quadrats a París, una publicitat i, de nou, una altra publicació de @ferugby, aquesta vegada amb imatges dels partits en el Cívitas Metropolità. Només es colen vuit continguts diferents més abans que aquesta xarxa social torni a mostrar un nou clip de la selecció espanyola de rugbi.

Davant aquesta ràtio de més d'un vídeo de rugbi cada deu que exhibeix aquesta plataforma, molts usuaris han començat a preguntar-se: per què l'algorisme de TikTok no para de mostrar-te als jugadors de la selecció espanyola de rugbi?

"No us passa que esteu estimant a la selecció espanyola de rugbi? [Qui és el] culpable? TikTok. No em deixen de sortir els seus vídeos en el meu 'Per a tu' -el canal de vídeos personalitzat segons els interessos i interaccions de l'usuari-. I puc assegurar que no soc l'única a la qual li passa", deia l'especialista en xarxes socials Ana Alonso en un vídeo en aquesta xarxa social, que porta "una o dues setmanes" veient aquest tipus de contingut que li ofereix la plataforma.

Anteriorment, a aquesta jove li va aparèixer "algun vídeo de la selecció espanyola de rugbi, sobretot de la masculina", encara que no recorda si ho va publicar @ferugby, el compte oficial, o un altre usuari. "Vull enviar des d'aquí la meva enhorabona a l'equip de xarxes que té la selecció espanyola de rugbi (...). Han aconseguit amb els tiktoks dels xavals que s'hagin venut 300 entrades de més", felicitava @alesantello.

Qui rep els elogis, l'encarregat de les xarxes socials de la Federació Espanyola de Rugbi, és Javier Alonso Mesonero. "L'algorisme és indesxifrable. Jo em passo molt temps en xarxes socials i no sabria dir a què es deu [l'èxit del compte de TikTok]", planteja el Community Manager a l'inici de la seva entrevista amb El Periódico d'Espanya, del mateix grup editorial que Regió7.

Virals en TikTok

Alonso Mesonero va veure clar què és el que havia de mostrar en les xarxes: "Amb el torneig que se celebrava el passat cap de setmana a Madrid, volíem que es conegués el que no es veu en el camp, les rutines dels jugadors, perquè la gent sabés en què consisteixen".

D'aquesta manera va començar a captar tots els moviments de les plantilles de Sevens d'Espanya, des de la presentació d'aquest esdeveniment esportiu en el Palau Real, les signatures d'autògrafs de les Lleones, les trobades amb els familiars o els balls de celebració.

Precisament, una d'aquestes coreografies, 'La Macarena' que va representar Manuel Moreno en un dels entrenaments, va suposar el punt d'inflexió en aquesta història d'un viral. Gairebé dos milions de visualitzacions, més de 145.000 M'agrada i centenars de comentaris de noves aficionades al rugbi després, "cada contingut que publicava dels nois es disparava", reconeix Javier Alonso Mesonero.

Generar interès pel rugbi

La principal conclusió a la qual ha arribat Ana Alonso, després d'haver fet una anàlisi del creixement en xarxes de @ferugby en els últims mesos, és que "estan generant un impacte que, de cara als Jocs Olímpics de París 2024, ve molt bé perquè genera un interès per seguir els partits com a públic". Així, la Federació arriba a l'"objectiu final del màrqueting, que és crear la necessitat de saber més sobre el rugbi".

"Segur que hi ha més llicències l'any que ve de nens i joves que s'han interessat per aquest esport després d'haver-lo conegut per TikTok", afirma Javier Alonso Mesonero.