Descobreixen un sarcòfag amb una imatge clavada a Marge Simpson

Ja és un fet reconegut que Els Simpson han predit diversos esdeveniments de la història recent, però encara no havia passat és que algú hagués previst la família més famosa de la televisió.

L'octubre del 2023 es van publicar unes troballes arqueològiques a 'The Egyptian Gazete', a Minya, a l'Egipte Mitjà i pertanyets al regne Nou de la XX Dinastia.

Entre aquestes troballes hi havia un sarcòfag, la imatge del qual ha donat la volta al món. A dins de la tomba hi ha gravada un personatge que és igual a Marge Simpon, matriarca de la família: vestit verd, pell groga i un cabell llarg blau identic al de Marge.

Ara, la imatge d'aquest sarcòfag s'ha viralitzat a les xarxes, on els usuaris no han deixat de mostrar-se impactats per aquesta coincidència.