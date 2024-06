Ets descendent de l'imperi romà? Mira si el teu cognom és a la llista

El tema dels cognoms pot dur molt a parlar! Normalment, fins fa poc, els cognoms dels barons eren els primers que es posaven quan hi havia un naixement d'un fill. Ara, això ha canviat i el cognom de la mare també pot ser el primer, quedant el del pare en segon lloc. Això, no sempre agrada i a més, està fent canviar els rols que hi havia fins ara envers la identitat familiar, creant una nova generació. El cognom ens pot donar informació sobre la nostra procedència familiar. Per això, és tan important conèixer el nostre arbre genealògic i els cognoms dels nostres antecessors.

Les nostres arrels venen determinades, en molts casos, pel nostre cognom, com a símbol d'identitat familiar

La història de l'imperi romà

La societat catalana actual està marcada per totes les que l'han precedit i una de les que més l'ha influenciat és la romana. L'imperi romà va arrencar amb August, emperador entre els anys 27 aC i 14 dC, i va continuar després de la mort d'aquest gairebé 500 anys més, fins al 476 aC. L'estructura organitzativa dels romans va marcar centenars de milers de vides dels qui van viure dins l'imperi, però també de moltes que han existit després. Saps que encara hi ha diverses persones que tenen cognoms de l'imperi romà, tot i no saber-ho?

A l'hora d'escollir els noms, ho feien amb el mètode de la 'Tria Nòmina'

Els homes romans tenien 3 noms:

Primer, posaven el nom actual (preaenomen), després el nom del clan de procedència -cognom- (nomen) i, finalment, especificaven la família dins el clan -van decidir convertir en hereditari el de la família paterna- (cognomen).

Com puc saber si el meu cognom prové de l'imperi romà?

Si té relació amb l'idioma italià o llatí sol tenir l'origen en l'imperi romà, tot i que no sempre és així. A més, hi ha alguns casos que són difícils de detectar. Mira la llista següent i tingues en compte que aquests mateixos cognoms també podrien tenir altres orígens.

Coneix els cognoms d'origen romà

Acosta : alguns genealogistes creuen que prové d'una família romana que vivia a la península Ibèrica. Altres, creuen que prové del portuguès o d'un rei que es deia Acoista.

Bianchi: Blanc en català o Blanco (castellà)

Blanc en català o Blanco (castellà) Costa: prové del substantiu 'costa', el qual significa "terreny inclinat"

prové del substantiu 'costa', el qual significa "terreny inclinat" Expósito o Espósito : derivat del llatí "ex positus"

: derivat del llatí "ex positus" Garcia : en romà significa 'os'

: en romà significa 'os' Greco: significa habitant de Grècia

Els cognoms d'origen romà / freepik