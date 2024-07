Aquest és el lloc amb el nom més llarg del món

L'estiu sol ser l'època de l'any en què més persones agafen vacances i decideixen viatjar. A vegades sol ser difícil escollir la destinació. Buscar per xarxes socials llocs inèdits sol ser un dels recursos més utilitzats, ja que després poder penjar imatges espectaculars o curiositats sol atraure l'atenció i fer-nos aconseguir més followers. Així doncs, si vols anar a visitar un lloc molt original no et pots perdre el poble amb el nom més llarg del món.

El poble amb el nom més llarg del món, reconegut pel Llibre de Rècord Guinness, es troba Tailàndia i és un dels llocs més visitats del país. Es tracta de Bangkok, internacionalment coneguda per aquest nom, però oficialment batejada com a Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit.

El primer és el topónim que es fa servir a l'estranger, mentre que el segon és el nom cerimonial de la ciutat. Els habitants de Bangkok, però, no en fan servir cap dels dos, sinó que la coneixen com a Krung Thep Mahanakhon, que vol dir "la ciutat dels àngels". El seu nom oficial, amb 168 lletres, la fan encapçalar el rànquing de llocs amb noms més llargs.

Competència

També hi ha altres ciutats que s'hi acosten. Per exemple, a Nova Zelanda hi ha Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. Popularment es coneguda com a Taumata Hill apte per a la pronunciació de tot el món. Aquest topònim va ser creat per un guerrer anomenat Tamatea que era el cap d'una tribu maori. Conta la llegenda que el seu germà i ell pertanyen a la tribu Ngati Kere, a la batalla Matanui amb els Ngati Hine el cap va aconseguir acabar amb els atacants, però el seu germà va morir.

Després de la mort, Tamatea va decidir rendir-li homenatge cada dia tocant una cançó amb la flauta als llocs on s'havia dut a terme el combat. Així és com aquest turó va acabar amb aquest particular nom. La seva traducció al castellà seria: "El cim on Tamatea, l'home de grans genolls, l'escalador de muntanyes, el devorador de terra, el viatger incansable, va tocar la flauta a un ésser estimat".

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch és un altre dels pobles amb el nom més llarg del món. Està situat a l'illa d'Anglesey, al nord-oest de Gal·les. Compte amb gairebé 3.000 habitants i el seu nom està compost per 58 caràcters. Com que el nom és llarg i impronunciable els vilatans ho abreugen com Llanfairpwll o Llanfair PG.