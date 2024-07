Què fer si t'apareix un ànec de goma al teu cotxe

No agrada trobar-se coses inesperades, com pot ser un cop o una multa, al teu vehicle. Però, què passa si enlloc de trobar-te una sorpresa desagradable, hi apareix un ànec de goma? La pràctica es va originar al Canadà i s'ha estès a altres llocs, incloent-hi els Estats Units i altres països.

Tranquil·litat, no es tracta de cap estafa com els fils de silicona que deixen els lladres a les portes de les cases abans de robar ni res per l'estil. És l'última moda que s'ha popularitzat sota el nom de "jeep ducking".

En tota mena de vehicles

Consisteix a deixar petits aneguets de goma sobretot en els vehicles tipus jeep d'altres propietaris. L'objectiu? Alegrar el dia dels conductors d'aquests cotxes.

Molts propietaris de jeeps comparteixen les seves experiències de "jeep ducking" a les xarxes socials fent servir etiquetes com #DuckDuckJeep i fotografiant els aneguets, que no tenen per què ser el model clàssic de color groc.

En definitiva, encara que al principi no entenguis què fa un ànec de goma sobre el teu cotxe, no tinguis por. Aquesta moda del jeep ducking persegueix crear comunitat entre els propietaris d'aquests jeeps i alegrar el dia amb un senzill gest.