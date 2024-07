'Cucu Cucurella', la cançó viral que és la banda sonora de la selecció

La victòria d'Espanya a la final de l'Eurocopa d'Alemanya 2024 ha deixat moltes imatges per al record. El gol de Merino contra Alemanya, el 'pedra, paper, tisora' de Williams i Lamine, la dolorosa entrada de Kroos a Pedri, el golàs per l'esquadra de Lamine a França... I, a més d'instantànies, el títol també ha deixat una banda sonora. I no només la forma la 'Potra salvatge' que ha sonat al vestidor durant tota la competició. Hi ha una altra cantarella que va camí de convertir-se en un dels grans 'hits' de l'estiu. El "Cucu, Cucurella, se come una paella", una frase que ha quedat per a la història gràcies al mateix Marc Cucurella, que la va cantar a la festa de celebració de l'Eurocopa a Cibeles.

Qui és l'imitador de Cucurella?

Però, d'on surt aquesta melodia? Doncs aquest 'hit' va néixer a Màlaga, exactament a Rincón de la Victoria. I el seu autor és Adri Navarro, madrileny però establert a la província Màlaga des de fa un quinqueni.

"Fa sis anys que invento diferents cançons amb to humorístic. El de Cucurella, que és la més coneguda, és de l'agost del 2022", explica el noi. La idea d'enregistrar aquest tema no és recent ni casualitat, doncs.

La semblança de Navarro amb el jugador català, cabell arrissat inclòs, van inspirar el madrileny just quan Cucurella va fitxar pel Chelsea. "Va ser aleshores quan em vaig inventar la cançó i els aficionats anglesos van ser la clau de la lletra, perquè li feien rimes amb paella i estrella. Jo vaig incorporar les referències a Haaland per completar la segona part del hit".

La viralitat que va aconseguir aquell primer vídeo de Navarro sobre Cucurella a TikTok (on l'influencer té gairebé 200.000 seguidors) va traspassar fronteres. Més de mig miler de persones van participar a una trobada amb el creador de continguts en un centre comercial de Màlaga i, com no podia ser d'altra manera, la cantarella també va arribar a les orelles del futbolista. L'estrella del Chelsea ja fa un any que coneix l'Adri Navarro i com treballava a les xarxes socials. "En una entrevista que li van fer fa temps va esmentar la meva cançó i va parlar sobre mi", diu satisfet, tot i que reconeix que no s'han arribat a trobar-se personalment.

Tant a la celebració del títol de l'Eurocopa que es va fer dilluns a la plaça Cibeles de Madrid, com al sopar postfinal de Berlín, va ser el mateix Cucurella qui va cantar la cançó i va interpretar la coreografia inventada per Adri Navarro. Quelcom així: l'imitador imitat per l'imitat. "Em vaig quedar al·lucinant quan vaig veure els vídeos de Cucurella imitant-me". Va ser el colofó definitiu a una Eurocopa en què Navarro ha estat utilitzat per molts tuiters per "representar" els estats d'ànim de Cucurella en funció del que anava passant en els partits.