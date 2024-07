Emotiu retrobament quatre anys després: una família recupera a Perpinyà la gossa que va perdre a Andorra

Una parella de Madrid va anar l'agost del 2020 a estiuejar a Andorra. Amb ells, es van endur la Lua, una gossa eurasier de set anys. Quan van acabar les vacances, la Núria i el seu xicot van tornar a casa sense l'animal. El ca es va perdre quan passejaven per una zona boscosa del Siscaró (Canillo). Fins a dia d'avui s'havien organitzat nombroses batudes per trobar-la. Fins i tot, la parella havia ofert una recompensa de 1.000 euros. No hi va haver sort. Ara, una trucada des de Perpinyà ha regirat la història, que acaba amb final feliç: han trobat la Lua.

“Ens sembla increïble que Lua torni a estar amb nosaltres” ha declarat la Núria al mitjà andorrà Altaveu, que ha avançat la història. El 5 d'agost del 2020 la parella feia el camí de Siscaró amb la seva gossa quan, en creuar-se amb un corredor, l'animal es va espantar i va fugir. La parella va allargar l'estada al Principat per tal de buscar-la. També es van organitzar batudes, amb l'ajuda de grups animalistes, i van oferir una recompensa de 1.000 euros per qui la trobés, sense èxit. La Núria va perdre l'esperança. "No esperava que la pogués tornar a veure més. I menys amb la pandèmia al mig, en la qual tot es va tancar i hi havia menys possibilitats que algú la trobés", ha assegurat la propietària.

El passat dimecres 17 d'agost, la història va fer un gir positiu. Una persona va localitzar l'animal a Perpinyà, a 145 quilòmetres del punt on es va perdre el 2020, en bon estat de salut. Durant aquests quatre anys, la Lua va viure sola a la muntanya, fins que la va trobar un veí de Fenouillet, un poble del Pirinenc Oriental a uns 40 quilómetros de Perpinyà. El veí la va descobrir perquè l'animal s'emportava el menjar del seu gat. Quan es va adonar que estava perduda, aquest li va preparar un lloc perquè dormís, però la gossa es negava a entrar a la seva casa, fins que es va guanyar la seva confiança.

"Li va començar a donar menjar fins que es va fer amiga d'ell i del seu gos, amb qui s'anava de passeig. A poc a poc li va perdre la por, fins que va deixar que l'home l'agafés i la portés al veterinari, on li van llegir el xip i ens van localitzar", han assegurat els propietaris de l'animal. El veí va deixar a Lua en una protectora de Perpinyà, que va ser qui va avisar a la parella. El xip que duia ha estat decisiu perquè la Lua pogués retrobar-se amb els seus propietaris.

Aquest dilluns, la Lua ha tornat a casa, a la capital de l'Estat. La gossa ha reprès la seva vida passada, tot i que amb alguna novetat. Ara comparteix llar amb tres 'germanetes': la filla que va tenir la parella i dues gosses -la Pimienta i la Canela- , adoptades després de la seva desaparició.