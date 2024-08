Un atleta perd l'anell de compromís durant la cerimònia dels Jocs: "Quedarà per sempre al fons del riu de la ciutat de l'amor"

La cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París serà un dia per a recordar per a molts. Especialment pel banderer de la delegació italiana, Gianmarco Tamberi. L'atleta va perdre el seu anell de matrimoni durant la celebració al riu Sena. El vigent co-campió olímpic, mundial i europeu va informar aquest dissabte de l'episodi "dramàtic" a les xarxes socials, on la seva història s'ha fet viral.

"Ho sento amor meu, ho sento moltíssim" deien les primeres línies d'una publicació feta a Instagram, dirigint-se a la seva dona, on explicava el succés. "Massa aigua, massa quilos perduts en els últims mesos o potser l'entusiasme incontenible pel que estàvem fent. Probablement els tres, la veritat és que el vaig sentir escapar, el vaig veure volar... El vaig seguir amb la vista fins que el vaig veure rebotar dins del vaixell" relatava.

Però l'anell no va quedar dins del vaixell, el rebot el va fer caure al riu Sena, on es va perdre al fons. "El vaig veure submergir-se en l'aigua com si aquest fos l'únic lloc on volia estar" resumia poèticament l'atleta abans d'assegurar que "si realment havia de succeir, no podria imaginar un lloc millor", ja que aquest anell "quedarà per sempre en el fons del riu de la ciutat de l'amor".

"Si hagués d'inventar una excusa mai hauria estat capaç de ser tan imaginatiu" admetia l'esportista, arxiconegut per competir habitualment amb la meitat de la cara afaitada i l'altra no. En una recopilació de fotografies amb la seva dona incloïa un polsim més d'humor amb un fotomuntatge de la seva cara en el cos de Frodo del Senyor dels Anells davant l'anell.

L'atleta va acabar la publicació proposant a la seva dona de llançar la seva aliança també "perquè estiguin junts per sempre i tinguem una excusa més per, com sempre m'has demanat, renovar les nostres promeses i casar-nos de nou". D'aquesta manera, el sacrifici de l'aliança serviria com a "bon auguri per a tornar a casa amb un or encara més gran".