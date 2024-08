L'estiu dels influencers: on passen les vacances els creadors de contingut de la regió central?

Els més tradicionals es decanten per la costa mediterrània, d'altres s'escapen a una illa paradisíaca a molts quilòmetres de distància i sempre estan els qui aprofiten uns quants dies per marxar de Catalunya i descobrir Europa... Hem fet un recorregut pels perfils d'Instagram dels creadors de contingut de la Catalunya central per conèixer quina destinació han escollit per a desconnectar aquestes vacances d'estiu.

Jordi Wild: Tenerife

El youtuber Jordi Carrillo ha passat uns dies de desconnexió a Tenerife. Juntament amb el seu pare, conegut a les xarxes com Papa Giorgio, el manresà ha compartit imatges a X (abans Twitter) de la seva escapada estiuenca, sense revelar el destí. Ha estat el seu pare qui, a través d'una piulada, ha informat els seus seguidors que es trobaven amb la família a l'illa canària.

Shalana Rodríguez: Roma, Nàpols i Pompeia

La tiktoker manresana ha aprofitat l'estiu per recórrer diverses ciutats d'Itàlia. Fins ara, la presentadora del concurs de SX3 'Fang!' i del programa de RTVE 'Déu n'hi do' ha publicat imatges a Roma, Nàpols i Pompeia.

Nadine Romero: Les Maldives

A més de 8.180 quilòmetres de Manresa. La tiktoker bagenca Nadine Romero va agafar a finals de juliol tres vols per arribar a les Maldives i passar una setmana en una destinació que, segons relata, "és un somni". Al seu compte de TikTok, la manresana ha documentat el viatge i n'ha revelat el preu final: Nou dies, entre dues persones, 5.712€.

Àlex Tous: Bali

El tiktoker manresà ha fet una escapada familiar de 18 dies a Bali, Indonèsia. Al seu compte d'Instagram, Tous penja diàriament un vídeo en el qual explicar el dia a dia del viatge. En el primer clip, el tiktoker va revelar que l'escapada no començava amb gaire bon peu, ja que s'havia deixat la maleta a casa.

La Perra y el Cari: Mallorca

La parella tiktoker de Sant Fruitós de Bages va aprofitar el juliol per descansar uns dies a Mallorca. Lluny de desconnectar del tot, els exconcursants de Factor X van compartir amb els seus seguidors moments destacats de la seva estança a l'illa balear.

