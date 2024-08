El perillós repte d'un streamer a Youtube: 11 dies sense dormir, en directe

Per un minut de fama i repercussió mediàtica, alguns estan disposats a sacrificar el que sigui, incloent-hi la mateixa salut. Gravar reptes a priori inabastables per la seva perillositat sembla que s'ha convertit en un dels passatemps favorits de les últimes generacions. A més, la irrupció de plataformes que permeten difondre aquests vídeos o emetre en directe ha brindat als més joves una eina que serveix per monitorar aquestes pràctiques i gaudir de tot luxe de detalls, cosa que no fa més que potenciar aquest afany per tornar-se viral.

Tot i això, aquests 'trends' passen de castany a fosc quan es posa en risc la vida de l'usuari. Això és precisament el que ha passat en el cas de l'streamer australià Norme, que, disposat a superar un rècord mundial, va passar un total d'11 dies sense dormir (264 hores i 24 minuts); tot davant de l'atenta mirada dels seus 9.000 espectadors a internet.

Expulsat de Youtube i Twitch

Aquest perillós repte no només va tenir, amb total seguretat, conseqüències per a la salut de Norme. Tant Youtube com Twitch van decidir suspendre el seu compte i expulsar-lo de les seves plataformes abans d'acabar el challenge, per la qual cosa el creador de contingut, d'entre 19 i 20 anys, es va veure obligat a traslladar-se a Rumble, lloc web equivalent als altres dos, per poder documentar en viu la seva gesta.

Així mateix, diversos mitjans asseguren que, en acabar el repte, el 'youtuber' va rebre la visita al seu domicili tant de la policia com dels serveis d'emergència abans de posar-se a dormir de forma ininterrompuda durant 15 hores.

Sacrifici sense recompensa

A sobre, tot aquest sacrifici podria no ser una garantia que el jove oceànic s'hagi adjudicat el rècord mundial que tant desitjava. Segons recull el portal de notícies de Guinness World Record, organització encarregada d'atorgar aquest tipus de reconeixements, el posseïdor de l'última marca de temps sense dormir és Robert McDonald, que el 1986 va passar un total de 18 dies 21 hores i 40 minuts (453 hores) sense dormir.

Amb tot, l'organització també aclareix que han deixat de monitorar aquest tipus de fites per la gravetat de les seqüeles. "Els estudis científics suggereixen que fins i tot petites quantitats de son perdut poden afectar negativament la nostra salut física i mental", recull aquest mitjà.

Una altra raó per no fer un seguiment dels candidats a trencar aquest tipus de rècords és que durant els anys 60 i 70 alguns investigadors van descobrir l'existència de "microsomnis", lapses de només uns segons en què la persona s'adorm involuntàriament a causa del cansament acumulat. Aquests serien "impossibles de monitorar amb precisió sense un equip fisiològic continu". De fet, els experts creuen que probablement McDonald també va experimentar aquests episodis breus.

Sigui com sigui, el que és clar és que el jove Norme no podrà presumir d'un certificat oficial que el reconegui com la persona que s'ha mantingut més temps desperta.