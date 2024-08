Vídeo | Una 'influencer' es dedica a treure's les calces i deixar-les en llocs públics

Deixar les calces que portes posades en un lloc públic, a la vista de tothom, no sembla una bona idea. Però sí que ho és per a la influencer Chloe López, que es dedica a penjar vídeos a les seves xarxes socials traient-se la roba interior i deixant-la en gasolineres, bars...

Però el vídeo que s'ha fet viral és el de la seva visita al popular supermercat Mercadona. Allà, la jove es troba en la zona de la fleca i no té cap escrúpol a desprendre's de les seves calces roses i deixar-les al costat d'uns panets.

Mentre que a alguns usuaris de les xarxes socials aquest repte els sembla graciós, uns altres no estan d'acord: "A veure si localitzen a aquesta porca per posar-li una bona multa", "Quin fàstic, algú pot dir en quin @mercadona es va fer això? Cal exigir-li a aquest supermercat que la denunciïn o no comprar res més aquí!", apunten a Twitter.

Davant la viralització d'aquest vídeo, Mercadona no ha trigat a reaccionar. Des de la web Supermercadostop asseguren que han tingut l'oportunitat de parlar amb representants de la cadena de supermercats que han confirmat que estan al corrent de l'incident. Segons les seves declaracions, han posat en coneixement dels responsables i els advocats de l'empresa els fets i, ara, avaluaran la situació per prendre les mesures corresponents.

"Sí, tenim constància de l'incident i, per descomptat, l'hem posat en coneixement dels responsables i advocats perquè el puguin valorar com correspon i actuar en conseqüència", va comentar un portaveu de Mercadona.