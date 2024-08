Confirmat: hi ha una hora per lligar al Mercadona

Trobar l'amor avui dia no és tasca fàcil. Encara que existeix una gran oferta d'aplicacions destinades a buscar parella, la veritat és que alguns continuen preferint els mètodes tradicionals, és a dir, conèixer a la teva mitjana taronja en persona, sense mòbils ni internet pel mig. No obstant això, a vegades no és necessari buscar l'amor incansablement, sinó que apareix quan i on menys te l'esperes.

Una de les opcions més rocambolesques és la que ha compartit Vivy Lin a través del seu perfil de TikTok. L'actriu, coneguda per la seva participació en el programa de Canal Sud 'La tarde aquí y ahora', ha descobert un lloc sorprenent per a lligar: un Mercadona.

La col·laboradora del programa ha acudit al supermercat a fer la compra amb una amiga, la qual ha assegurat que, de set a vuit de la tarda, és l'hora de lligar en aquest conegut supermercat espanyol. Per a comprovar si es tracta d'una pràctica real, ambdues han començat a passejar per l'establiment a partir de les set i cinc. "Aquí estem les dues amb la compra feta i donant voltes", ha assegurat la creadora de contingut.

Un mètode viral

Encara que les dues amigues no han tirat la tovallola en cap moment, la veritat és que cap dels clients que estaven realitzant la compra coneixien aquest horari per a lligar. "Ara tothom em sembla que és aquí de set a vuit per al mateix", han comentat en el vídeo, entre riures i bromes.

"Hi ha gent donant voltes, però no porten res, almenys nosaltres anem amb el carret. No estan ni dissimulant", ha assegurat Vivy Lin, que ha continuat amb la broma fins a l'últim moment, fins i tot preguntant-li a la caixera sobre aquesta pràctica. A més, Vivy ha intentat que la seva amiga trobés la seva mitjana taronja, però ella estava més centrada en mirar la llet sense lactosa. "Has de mirar qui porta llet sense lactosa, pot ser un 'match'", li ha assegurat Vivy entre riures.

La publicació compta amb més d'1,5 milions de visualitzacions, per la qual cosa el vídeo s'està fent molt viral en xarxes, on la majoria d'usuaris estan descobrint aquesta nova manera de trobar l'amor. T'atreveixes a provar-ho?