La tiktoker Nadine Romero es compromet: "No podria haver-me imaginat una petició tan bonica en la vida"

L'star-system català ja pot preparar-se per al que una de les protagonistes ja titlla com "la boda de l'any". I és que la influencer manresana Nadine Romero ha fet públic a les xarxes socials que s'ha promès amb l'Òscar, la seva parella, després de diversos anys junts. La intuïció no ha fallat a la bagenca, que confessa que "alguna cosa ja s'esperava" i ha anat documentant amb imatges i vídeos com s'acostava la petició.

Darrere de l'idíl·lic viatge a les Maldives de la presentadora de la postgala d'Eufòria i col·laboradora de diversos espais a iCat i EVA amb la seva parella, s'hi amagava un petit secret. No s'ha revelat fins un mes després, quan la creadora de continguts ha penjat un carrusel d'imatges ensenyant que durant el seu viatge a l'Àsia, es van comprometre. Mantenir-se en difícil, ha estat difícil per a Romero: "tenia moltes ganes de poder-nos-ho explicar".

Les imatges que la manresana ha compartit permeten fer-se a la idea sobre com d'especial va ser el moment per a la parella. La petició, acompanyada d'un anell de diamants, va produir-se en un romantiquíssim sopar en una platja solitària, sota la llum de la lluna. La taula, col·locada al mig de la sorra, estava parada amb estovalles blanques i detalls de color granat. Al centre, una planta ben elegant presidint l'escena. Tot, envoltat per un cor format per pètals i una il·luminació subtil. "M'ho va demanar ell, teníem tota la platja per nosaltres, amb les onades de fons, un aire que ens refrescava i dissimulava com estàvem de nerviosos", detalla Romero a Instagram.

Romero, amb el to divertit que la caracteritza, assegura que tot i haver "insistit moltíssim", el seu xicot ha "tingut la paciència que a mi em faltava" i ha aconseguit "fer que el moment sigui insuperable". La manresana, encara s'emociona recordant el moment. "Quan hi penso, ploro. És un sentiment molt estrany perquè em sento una persona molt afortunada de poder dir que soc molt feliç, i això em fa plorar", diu.

Més enllà de mostrar amb fotografies primer i amb un vídeo on evidencia com s'ensumava alguna cosa després, la tiktoker ha aprofitat el seu espai a les xarxes per enviar-li un missatge a la seva parella. "Cari, Oscar, t’estimo moltíssim i no puc esperar a passar la resta de la meva vida al teu costat. Ets i sempre seràs l’amor de la meva vida. Ara toca preparar la boda de l’any", detalla. Com era d'esperar, les seves publicacions s'han omplert de felicitacions de creadors, seguidors i amics de la parella.