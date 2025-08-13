Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat
El jove, que treballava en un establiment de l’illa de Mallorca, va publicar un vídeo i, dos dies després, va ser cessat per «no superar el període de prova».
Duna Márquez
Un jove contractat per una important hotelera mallorquina ha estat acomiadat després de compartir un vídeo a TikTok on narrava la seva experiència laboral a Mallorca. A les imatges, gravades amb l’uniforme de feina, el jove explicava les condicions de la feina i apuntava que la seva motivació principal era aprofitar unes vacances a l’illa «gratis», gràcies a l’oferta d’allotjament i manutenció inclosa.
«Un mes a Mallorca gratis... però treballant»
En el primer vídeo, el jove relatava com havia acceptat la feina gràcies a un amic que li havia promès una experiència vacacional a baix cost. Tanmateix, aviat va mostrar la seva decepció amb les condicions: «El menjar és del bufet que no volen els clients, llavors el reciclen tres o quatre vegades. Pis compartit amb quatre 'randoms'. I treballar vuit hores al dia amb horaris de merda».
Acomiadament fulminant després del vídeo
Només dos dies després de publicar el vídeo, el jove va tornar a la xarxa social per anunciar que havia estat acomiadat per l’empresa, oficialment per no superar el període de prova, tot i que ell atribueix l’acomiadament directament a la publicació: «M’acaben de fer fora de la feina. Vaig a fitxar i em diuen: no, tu, treballar, prohibit. Diuen que és per més coses, però jo crec que és pel TikTok que vaig pujar l’altre dia».
També va explicar que havia treballat malalt durant diversos dies, amb febre alta, i que un dels caps el va veure assegut durant el seu torn i s’hauria molestat, interpretant la seva actitud com una falta de respecte.
El vídeo, que ja ha assolit milers de visualitzacions, reobre el debat sobre els límits entre la llibertat d’expressió dels treballadors i la imatge pública de les empreses. Especialment en la indústria hotelera balear, que dona feina a milers de joves cada estiu, aquest tipus de continguts poden generar controvèrsia en plena temporada alta.
