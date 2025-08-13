L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"
El farmacèutic Guille Martín es dedica, entre altres coses, a desmuntar bulos virals
Roberto González
Fa uns mesos es va difondre a través de les xarxes el bulo que l’aigua no hidratava. Però ara n’ha nascut un de nou: "la síndria deshidrata", tal com denuncia el farmacèutic Guille Martín a les seves xarxes socials.
Per això comparteix el vídeo d’un jove que recomana menjar la síndria amb oli i sal perquè així sí que pugui hidratar. Afirma que la sang té quatre grams de sal per litre, i que si només prens líquid sense sal, dilueix la sal de la sang. Per aquesta raó, segons aquest jove del vídeo, "et deshidrata". Llavors, al·lega que com que la fruita és rica en aigua, cal menjar-la amb sal perquè "així la digeriràs millor i t’hidratarà".
Guille Martín es limita a escriure "on ho hauré sentit abans", relacionant-ho amb el mateix bulo que diu que l’aigua no hidrata, cosa que és totalment falsa.
Guillermo Martín, farmacèutic de professió, va decidir fer un pas endavant per combatre els bulos relacionats amb la salut que circulen per internet. Així va néixer el seu projecte a les xarxes socials, anomenat "Farmacia enfurecida", on utilitza l’humor per desmuntar mites i desinformació sobre medicaments i cures sanitàries. Els seus vídeos han aconseguit connectar amb una gran audiència gràcies a aquest enfocament proper i divertit.
A totes les seves plataformes, Guillermo es dedica a aclarir falsedats i també ofereix consells pràctics per millorar la salut. A més, aprofita la seva visibilitat per convidar a reflexionar sobre hàbits com el consum de drogues, especialment aquelles que la societat tendeix a normalitzar.
Una de les seves frases més impactants fa referència a l’alcohol: "És l’única droga el no consum de la qual està mal vist socialment. De fet, és l’única a la qual has de posar excuses per dir que no la prens", va escriure al seu compte de X (abans Twitter). En aquest espai, on comparteix menys vídeos i més pensaments, es presenta com un farmacèutic "que ja no està enfurismat", fent un guiño al seu nom original.
Alcohol
El seu missatge sobre l’alcohol va ressonar entre els seus més de 127.000 seguidors, provocant nombroses reaccions. Una seguidora li va explicar que porta anys sense beure alcohol, tret d’alguna margarita ocasional, i que sol optar per cervesa sense alcohol, però que sempre rep preguntes incòmodes sobre la seva decisió. Altres usuaris, en canvi, comenten que mai han sentit la necessitat de donar explicacions per no consumir alcohol.
