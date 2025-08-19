Ofereixen un creuer a la Cerdanya: l’error geogràfic d’una agència encén les xarxes
L’oferta inclou viatge en vaixell i mostra una imatge de costa, tot i anunciar la comarca pirinenca
Redacció
Un error geogràfic en un anunci d’una coneguda agència de viatges ha provocat sorpresa i confusió entre els usuaris. L’oferta, que es pot veure exposada en un aparador de l’agència Halcón Viajes, anuncia un viatge a la Cerdanya, però la imatge que l’acompanya mostra clarament un paisatge costaner mediterrani que correspon a Cerdeña (Sardenya), l’illa italiana.
A més del malentès visual, el text indica una sortida des del port de Barcelona amb vaixell, un mitjà de transport inviable si realment es tractés de la Cerdanya, que és una comarca pirinenca sense accés marítim.El preu del viatge (470€ per 8 dies i 7 nits) inclou vaixell, hotel i cotxe, la qual cosa reforça encara més que es tracta d’un destí insular com Cerdeña i no pas la Cerdanya.
L’errada no ha passat desapercebuda a les xarxes socials, on diversos usuaris han ironitzat sobre la confusió. "Maquíssima la costa de Puigcerdà!" comenta @EtFelicitoFill a X (abans Twitter), el perfil que ha difós el curiós cartell que ja acumula més de 8 mil visualitzacions.
