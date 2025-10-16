Marketing
Kim Kardashian desafia tots els límits: el seu nou i provocador tanga amb pèl púbic encén les xarxes
Disponible en dotze tonalitats diferents per adaptar-se als diversos tons de pell i amb un preu de 32 dòlars
Alexandra Costa
Kim Kardashian ha demostrat, un cop més, la seva inigualable habilitat per dominar la conversa global, no només a través de la seva omnipresència mediàtica, sinó també mitjançant una calculada estratègia de provocació que fusiona moda, negoci i controvèrsia. La seva última incursió en aquest terreny és el llançament d’una peça tan inesperada com disruptiva: el Faux Hair Micro String Thong, una tanga que incorpora pèl púbic sintètic i que ha encès les xarxes socials. Lluny de ser un simple caprici, aquesta peça de la seva exitosa marca Skims és una declaració d’intencions que desafia els cànons estètics, posa a prova els límits del bon gust i, sobretot, reafirma Kardashian com una mestra del màrqueting en l’era digital.
El producte en qüestió és una microtanga minimalista a la qual s’ha afegit una capa de pèl sintètic, confeccionada amb una barreja de fibres arrissades i llises per emular l’aparença del pèl natural. Disponible en dotze tonalitats diferents per adaptar-se als diversos tons de pell i amb un preu de 32 dòlars, la peça no busca passar desapercebuda. Al contrari, el seu objectiu és ser el centre de totes les mirades i debats —una missió que ha complert amb escreix des del moment en què va ser presentada al món.
Una proposta radical
El llançament del Faux Hair Micro String Thong va ser orquestrat amb la teatralitat característica de la marca. Mitjançant un vídeo promocional que parodiava un concurs televisiu dels anys setanta, Skims va presentar la peça de manera irònica i estilitzada, pixelant estratègicament la zona íntima per augmentar el misteri i la provocació. L’eslògan que acompanyava la campanya, “Acabat d’arribar: l’arbust definitiu”, deixava clar que la intenció era jugar amb l’humor i trencar tabús associats al cos femení i a la depilació.
Aquesta proposta s’allunya radicalment de l’estètica neta i depurada que ha dominat la indústria de la llenceria durant dècades. En introduir un element considerat “natural” però sistemàticament eliminat de la representació pública del cos, Skims no només ven una peça de roba, sinó que planteja una pregunta incòmoda sobre els estàndards de bellesa imposats. La marca, que ha construït un imperi sobre la base de la inclusió i la redefinició de la roba modeladora, utilitza ara la seva plataforma per explorar una faceta molt més controvertida de l’empoderament femení: la llibertat d’exhibir o simular característiques corporals que la societat sovint prefereix amagar.
Entre l’estupor i l’estratègia
Com era d’esperar, la resposta a internet va ser immediata i polaritzada. La secció de comentaris de les publicacions de Skims es va convertir en un camp de batalla digital on es barrejaven la incredulitat, la repulsió i la fascinació. Comentaris com “Qui ha demanat això?” o “Kim, avui no tinc temps per a això” reflectien el desconcert d’una part del públic, que va qualificar la peça d’“innecessària” i “ridícula”. Altres usuaris van expressar la seva preocupació per l’estat emocional de l’empresària, suggerint que aquesta vegada havia anat massa lluny.
Tanmateix, darrere de cada comentari de rebuig s’hi amaga l’èxit d’una brillant estratègia de visibilitat. Kim Kardashian sap perfectament que la indiferència és el pitjor enemic d’una marca. En llançar un producte tan divisori, garanteix una onada d’atenció mediàtica gratuïta, generant milers d’interaccions, articles i debats que situen Skims al centre de l’univers digital. A més, un sector dels seus seguidors va defensar l’audàcia de la proposta, veient-la com una extensió lògica d’una marca que sempre ha buscat innovar i desafiar els límits —des de les faixes invisibles fins als sostenidors sense costures.
És impossible analitzar aquest llançament sense tenir en compte el context empresarial i mediàtic que l’envolta. Skims no és una marca experimental, sinó un imperi multimilionari valorat en més de 4.000 milions de dòlars. Cada moviment, per extravagant que sembli, està fredament calculat. La coincidència del llançament amb l’anunci de la nova temporada del seu reality show, The Kardashians, que s’estrena el 23 d’octubre, no és casualitat. És una sinergia perfecta en què la controvèrsia del producte alimenta l’interès pel programa, i viceversa.
El tràiler de la nova temporada promet un drama d’alt voltatge, amb el retorn de figures com Rob Kardashian i Caitlyn Jenner, i fins i tot una revelació impactant de Kim sobre un suposat intent d’assassinat en contra seva. En aquest ecosistema mediàtic, la tanga amb pèl sintètic funciona com un esquer perfecte: una anècdota viral que serveix de porta d’entrada a l’univers Kardashian. Al final, la peça és molt més que un tros de tela amb pèl sintètic: és un símbol del geni comercial de Kim Kardashian, una dona que ha convertit la provocació en un art i l’escàndol en el seu actiu comercial més valuós.
