Dos tiktokers fan la guitza a la seguretat del Louvre i pengen un quadre seu a la sala de la Gioconda
L'episodi té lloc un mes després del robatori de les joies de la Corona de França que hi havia al museu francès
EFE
Dos joves belgues van aconseguir burlar la seguretat del Louvre i van penjar un quadre amb una foto d’ells dos a la sala on s’exposa la Gioconda de Leonardo da Vinci. Els autors dels fets són els creadors de contingut Nick i Senne, coneguts a les xarxes socials del seu país per les seves bromes. Al seu perfil de TikTok (@neal_senne) van detallar el seu pla, indicant els passos que van seguir per dur a terme la seva acció, en un museu on les mesures per protegir les obres s’han reforçat dràsticament des que el passat 19 d’octubre un grup de quatre lladres va robar a plena llum del dia joies de la Corona de França, d’un valor patrimonial incalculable.
Per poder introduir el seu quadre, els joves van portar el marc —format per peces de Lego desmuntades— i la làmina amb la foto enrotllada, de manera que van muntar la seva particular “obra d’art” dins del museu i la van enganxar a la paret. Sense esperar que els vigilants descobrissin la seva acció, van abandonar la sala.
Van entrar una hora abans del tancament del museu i van penjar el llenç a correcuita. Com que era impossible posar-lo a la paret al costat de la Gioconda perquè “hi havia massa seguretat”, el van col·locar a uns metres de distància “a la mateixa sala”, expliquen en el vídeo en què es veu com duen a terme tota l’operació. “Sabíem que era arriscat. Un cop l’obra penjada, vam marxar immediatament. No volíem provocar la seguretat ni esperar la seva reacció”, van explicar els belgues, que ja havien dut a terme amb èxit una operació similar al Museu de Belles Arts de Gant (Bèlgica).
El museu es troba al punt de mira per les seves deficiències de seguretat des del passat 19 d’octubre, quan va patir el robatori de diverses joies, que encara no s’han pogut recuperar.
