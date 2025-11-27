Febre pels minifunkos d'Stranger Things: la revenda dels ninots de Kinder puja als 300€ a Wallapop
La col·laboració entre Kinder Bueno Joy i la sèrie de Netflix, que acaba d'estrenar l'última temporada, triomfa entre els fanàtics de la producció dels germans Duffer
EFE
Els compren de tres en tres per estalviar. Però hi ha qui ja s'ha gastat més de 60 euros en els lots especials que Kinder Bueno Joy ha posat a la venda, en col·laboració amb Stranger Things, per celebrar l'estrena -aquest dijous 27 de novembre- de la cinquena temporada de la popular sèrie de Netfilx. El motiu? Els ous Kinder inclouen la figureta d'un dels personatges que protagonitzen la producció dels germans Duffer.
La col·lecció està formada per 24 minifigures, algunes de les quals es revenen per més de 300 euros en plataformes com Wallapop. És el cas de la figura de Will, el personatge que desenes d'usuaris de TikTok asseguren que és "el més difícil" que toqui. Precisament, perquè a la sèrie el jove desapareix a la primera temporada i el seu grup d'amics -conformat per en Mike, Dustin, Lucas i la superpoderosa Once- fan l'impossible per trobar-lo.
Més col·laboracions
La de Kinder no és l'única estratègia de màrqueting que ha efectuat la producció les darreres setmanes. 'Stranger Things' també ha col·laborat amb McDonald's amb la «Stranger Thing Box», una caixa de color negre que inclou un menú mitjà i ninots col·leccionables.
A banda de menjar, la sèrie també s'ha unit amb marques de moda com Pull&Bear i Primark per treure col·leccions de roba, pijames i diversos productes d'higiene.
La nova temporada col·lapsa el servei de Netflix
L'estrena de la cinquena temporada va arribar a col·lapsar aquest dimecres el servei en directe de Netflix, que va caure durant uns minuts coincidint amb l'inici de la seva projecció. Aquesta no és la primera vegada que Netflix es veu saturat pel trànsit de "Stranger Things". Al juliol de 2022, Variety va informar que la plataforma no va estar disponible durant un breu període després del llançament dels dos últims episodis de la quarta temporada.
"Stranger Things" torna amb la primera tanda d'episodis de la seva última temporada, més de tres anys després del final de la quarta. Els nous episodis seguiran als nois del poble de Hawkins en la seva cerca per a trobar i matar al monstruós Vecna. El poble està en quarantena militar mentre la protagonista, Eleven (Once), s'amaga de les autoritats.
Estrena al cine de l'últim episodi
Aquesta cinquena temporada s'oferirà en tres parts: la primera publicada el 26 de novembre, la segona es projectarà el 25 de desembre i l'última, amb un sol episodi -de dues hores de durada- amb el qual tancarà la sèrie, el 31 de desembre. L'episodi final titulat 'The Rightside Up' s'estrenarà de manera simultània a cinemes i en Netflix, sent la primera vegada en la història que un episodi d'una sèrie es projecta en la pantalla gran.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill