Imprudència per aconseguir viralitat: un “influencer” escala un arbre de Nadal i quan arriba al capdamunt diu que té "vertigen"

El contingut s'hauria gravat abans de mitjanit, ja que la instal·lació té els llums encesos

Una captura de la gravació.

Una captura de la gravació. / DdG

Josep Coll

Girona

Un creador de contingut, amb una mica més de 5.000 seguidors a TikTok, ha penjat aquest dilluns un vídeo on s'enfila a l'arbre de Nadal instal·lat a plaça Catalunya de Girona. Amb poques hores, ha superat les 27.000 reproduccions, ha aconseguit més de 1.300 m'agrada i l'han compartit més de 800 persones. En el vídeo, que dura mig minut, es pot veure com, de forma imprudent, s'enfila l'arbre il·luminat fins passat la meitat de la instal·lació.

@elvizuudegerona_ #personaje #viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #hacermeviralporfa #fyp ESCALADO EL ARBOL DE NAVIDAD DE GERONA DE LA GRAN CALITE TU SAE !!! @zonagemelosyt @Zona Gemelos @GironaFC ♬ sonido original - EL VIZUU DE GERONA 🤹🍾🕺

El contingut s'hauria gravat entre abans de mitjanit, ja que les llums de Nadal a la ciutat obren des de tres quarts de sis de la tarda fins a dos quarts d'onze de la nit els dies laborables. Els dies festius s'allarga l'encesa fins a les dotze de la nit. "Tinc vertigen", diu ja al final de la gravació.

El Suprem conclou que García Ortiz o algú del seu entorn va filtrar el correu i el condemna també per la nota de premsa

Concurs de postals de Nadal de Solsona: la catedral nevada dins d'una bola de vidre

Agressions, abusos sexuals i amenaces de mort: demanen 16 anys de presó a un begnc que maltractava la seva parella

La vaga de metges arrenca amb mobilitzacions i un seguiment desigual: «La professió s’ha despertat i no tornarem a adormir-nos»

Àuria participa en la fundació del CADESC, nou centre estratègic de recerca i impuls de l’economia social a Mataró

Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana

Èxit d'apadrinaments al Zoo del Pirineu: La guineu Martí i l'òliba Maria Dolors

El programa de cribratge del càncer de mama a la regió centre n'ha pogut detectar 916 en 25 anys

