Imprudència per aconseguir viralitat: un “influencer” escala un arbre de Nadal i quan arriba al capdamunt diu que té "vertigen"
El contingut s'hauria gravat abans de mitjanit, ja que la instal·lació té els llums encesos
Josep Coll
Un creador de contingut, amb una mica més de 5.000 seguidors a TikTok, ha penjat aquest dilluns un vídeo on s'enfila a l'arbre de Nadal instal·lat a plaça Catalunya de Girona. Amb poques hores, ha superat les 27.000 reproduccions, ha aconseguit més de 1.300 m'agrada i l'han compartit més de 800 persones. En el vídeo, que dura mig minut, es pot veure com, de forma imprudent, s'enfila l'arbre il·luminat fins passat la meitat de la instal·lació.
El contingut s'hauria gravat entre abans de mitjanit, ja que les llums de Nadal a la ciutat obren des de tres quarts de sis de la tarda fins a dos quarts d'onze de la nit els dies laborables. Els dies festius s'allarga l'encesa fins a les dotze de la nit. "Tinc vertigen", diu ja al final de la gravació.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer