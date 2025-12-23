Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GripBus Manresa-BarcelonaEpisodi de neuLoteria de NadalFacturació CerdanyaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Quant cobra un 'influencer' gastronòmic per fer ressenyes de restaurants? 'Cenando con Pablo' revela el seu caixet: 3.000 euros per visita

Que un youtuber com Pablo Cabezali visiti un establiment té un cost i unes requisits

Pablo Cabezali, Cenando con Pablo

Pablo Cabezali, Cenando con Pablo / EPA

Sarai Bausán García

Ser creadors de contingut gastronòmics s'ha convertit en una feina molt rendible. Tant, que cada vegada hi ha més gent d'arreu que es dedica a provar establiments i mostrar les seves ressenyes a través de les xarxes socials. Fins ara, una de les principals incògnites era quan podien ingressar aquests creadors per cada visita a un restaurant que demana els seus serveis. L’‘influencer’ Pablo Cabezali, més conegut com a ‘Cenando con Pablo’, ha aclarit aquest dubte.

En una entrevista penjada al canal de YouTube ‘El hombre descalzo’, Cabezali va ser preguntat sobre els seus honoraris i el creador de continguts va donar una xifra concreta: «El meu caixet ara mateix per anar a un restaurant ronda els 3.000 euros».

Ara bé, no en tots els casos l’import és el mateix, sinó que Cabezali assegura que tot depèn de la capacitat econòmica i influència de cada establiment: «Depèn molt de la magnitud del restaurant».

Per això, va recalcar: «No és igual una gran marca amb molts locals, que un petit hoteler». A més, el creador de contingut va comentar que també depèn del retorn que cregui que tindrà la persona que contacta amb ell: «He de veure què pot percebre gràcies a mi».

Si té una nota inferior al quatre no hi va

«Jo sé que en una hamburgueseria, per exemple, li puc enviar molta gent però en canvi, potser, a un vegà, la cosa és més fotuda», va assenyalar el youtuber. Per això, té en compte aquest tipus de detalls abans d’acceptar una proposta, així com la valoració que tingui el mateix establiment, ja que «si té menys d’un 4 no hi vaig».

El creixement que ha experimentat a les xarxes socials fa que cada dia rebi un gran nombre de propostes per acudir a un local a tastar el seu menjar, fet que li permet escollir. Una llibertat que també és possible gràcies als ingressos econòmics que li venen de YouTube i que xifra en uns 7.000 euros al mes.

Notícies relacionades i més

Les explicacions de Cenando con Pablo han generat molts comentaris. Bona part afirmen que aquestes xifres són desproporcionades: «La culpa no la té ell, la tenim nosaltres». «Mare meva, en el que acabarem», assenyala un altre usuari. I afegeix encara un altre: «La culpa és de qui els paga».

TEMES

Tracking Pixel Contents