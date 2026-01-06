Un jove de l'Anoia corre d’un poble a un altre per veure tres cavalcades seguides
El jove va veure l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui després de fer un recorregut d'uns cinc quilòmetres
Molts ajuntaments ja avisaven ahir que la gent havia d’anar ben abrigada per les cavalcades de Reis. L'usuari de TikTok, Guillem Cuadras, a banda de l'abric, també es va calçar les vambes de córrer per intentar completar un repte molt especial durant la vigília de Reis: veure tres cavalcades de l'Anoia en un sol vespre corrent d’un municipi a un altre.
Acompanyat d’un amic, van començar la jornada a Igualada, on van aprofitar per ensenyar els cotxes coberts de neu després de la copiosa nevada del matí. Allà van demanar caramels als Reis i un dels patges els en va donar un amb la condició que “els cremessin després”, cosa que no van trigar a fer quan van haver de córrer 3 km per arribar a la següent parada: Vilanova del Camí, on van ser-hi just a temps per veure el començament de la rua.
El repte el van completar in extremis a Santa Margarida de Montbui, la tercera i última parada. Tot i que la cavalcada estava gairebé acabant quan van arribar, els veïns els van garantir que encara eren a temps d'enxampar els Reis d'Orient. El Guillem i el seu amic van aconseguir veure el final, completant així la seva particular aventura nadalenca.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs