Què significa 'unc'? La nova paraula de moda que substitueix ‘boomer'
És l’abreviatura de la paraula anglesa ‘uncle’ (oncle) i la generació alfa ja la fa servir per referir-se en argot a persones més grans
Martí Sosa
És la nova paraula de moda entre la generació alfa. L’ús d’aquesta nova expressió de l’argot juvenil s’ha estès com la pólvora a les xarxes socials durant els últims mesos, especialment a TikTok, i ja la fan servir algunes de les celebritats més famoses del moment, com ara Timothée Chalamet o Sabrina Carpenter.
La paraula unc prové de l’anglès i és l’abreviatura d’uncle, en català oncle. Els més joves ja la fan anar com a substitut de la paraula boomer –una altra expressió juvenil molt estesa i coneguda– per referir-se a les persones de més edat o que, si més no, desprenen una energia de persona adulta.
El concepte unc es va viralitzar gràcies a un vídeo de TikTok, publicat el mes de juliol passat, en què el creador de contingut Riley Hardwick reconeixia que estava afectat perquè acabava de saber que ell era un unc, després de fer d’acompanyant a la festa de graduació d’un institut. El vídeo ja té gairebé 15 milions de visites i és considerat el detonant d’aquest nou fenomen viral.
Des de la viralització d’aquest mot nou, milers de persones a les xarxes han començat a preguntar-se què coi vol dir. Aquest desconeixement, paradoxalment, és un dels senyals inequívocs que permet distingir els uncs. Arran d’aquests dubtes generalitzats, un nou trend també s’ha fet viral en aquesta mateixa xarxa social, en què els creadors de contingut es dediquen a enumerar les característiques o senyals pels quals tu mateix també podries ser un unc.
Qui són els ‘uncs’?
En aquest vídeo –que atribueix punts unc a accions quotidianes– s’enumera un seguit de característiques d’aquest col·lectiu. N’és una remugar per seure, senyal de cansament que s’atribueix a l’edat. També és unc respondre a les trucades a fora o mirar per la finestra de manera contemplativa reflexionant sobre la vida. Els dos trets que atorguen més punts de ser unc són mirar la televisió dret i quedar-se adormit a plena llum del dia.
Als rookies de l’NBA –joves que debuten a la lliga– també els han demanat quina és l’edat a partir de la qual una persona és considerada unc. Les seves respostes no han deixat indiferent ningú. Mentre que alguns consideren que els unc han de tenir, com a mínim, 35 o 40 anys, d’altres afirmen que tenint-ne 22 ja has de ser considerat un unc. Això és un reflex més que la categorització dels uncs no respon pas a l’edat, sinó a les accions i actituds de cadascú davant la vida.
