La viral crítica al servei de Rodalies d'un jove amb un gorro de Pont Aeri: «És Can Pixa i rellisca, això»

La intervenció d'Oriol Porxas al Telenotícies de TV3 s'ha fet viral a les xarxes socials

L'Oriol Porxes, el jove viral que ha aparegut al Telenoticies de TV3

L'Oriol Porxes, el jove viral que ha aparegut al Telenoticies de TV3 / TV3

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Són molts els usuaris que aquests dies comparteixen la seva indignació i frustració davant el caos de Rodalies. Entre les opinions recollides pels mitjans de comunicació, s'ha viralitzat una en particular. Es tracta de la intervenció que va fer Oriol Porxas, un jove interceptat per una càmera del Telenotícies de TV3 quan es dirigia cap a Barcelona en una jornada on la xarxa ferroviària estava pràcticament paralitzada.

"Jo vinc cada dia a agafar el tren i cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és Can Pixa i rellisca, això no és pas seriós. Som un acudit" expressava frustrat davant la càmera. La seva imatge no s'ha viralitzat a les xarxes socials només per la seva honesta declaració, sinó pel seu estil.

El jove va aparèixer a la televisió amb un gorro de Pont Aeri, l'antiga discoteca de Manresa que va abaixar la persiana ara fa 25 anys.

