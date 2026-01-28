Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El curiós fenomen enregistrat per un tiktoker a les agulles de Montserrat: "No és un fantasma, però ho sembla"

L'Espectre de Brocken és un dels efectes òptics de muntanya més difícils de trobar, només visible en dies de cel tapat i boira

L'espectre de Brocken enregistrat per Sergi Cabeza a Montserrat

L'espectre de Brocken enregistrat per Sergi Cabeza a Montserrat / @sergi_cabeza

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Si mai puges al capdamunt de Montserrat en un dia plujós i emboirat, és possible que et topis amb una figura espectral entre la boira. "No és un fantasma, però ho sembla" explica el titkoker Sergi Cabeza en un vídeo on mostra aquest fenomen òptic, un dels més enigmàtics de l’alta muntanya.

El jove documenta l’experiència durant una sortida al massís bagenc, on relata que el succés meteorològic, denominat Espectre de Brocken, es produeix en condicions molt concretes i poc habituals. Segons explica, per tenir opcions de veure’l cal sortir a la muntanya “el pitjor dia possible”, aquell que conviden a quedar-se a casa.

Entre els seus consells, Cabeza recomana pujar fins a l’agulla aèria més alta que es pugui visualitzar i travessar la boira. Un cop al cim, i amb una mica de sort, "a banda de gaudir d’un espectacular mar de núvols" puntualitza, es pot observar l’Espectre de Brocken.

El fenomen apareix quan el sol és baix, hi ha boira i prou alçada. Consisteix en la projecció de la pròpia ombra sobre la boira, que es veu deformada, gegantina i envoltada d’anells de colors i que és el resultat d'un efecte meteorològic “rar, efímer i fantasmagòric” propi de l’alta muntanya.

