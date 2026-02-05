Qui era Ángel Montoya, l'influencer mort en saltar a un riu per un repte viral
L'aigua del Cauca va arrossegar el cos del jove, que va acabar apareixent a uns 40 quilòmetres de distància
L'últim que se sabia de l'influencer colombià Ángel Montoya, de 30 anys, era que havia saltat a un riu per completar un repte viral. Va ser el 27 de gener i el moment va quedar gravat en un vídeo que ha corregut com la pólvora fins que aquest dimecres s'ha sabut que les autoritats de Colòmbia han trobat el seu cadàver. Una confirmació que enguixa encara més la llista de morts tràgiques i absurdes provocades per l'intent de triomfar a les xarxes socials.
Un amic va captar com Montoya parlava a càmera i saltava al riu Cauca des del pont General Santander, a Tuluá (Vall del Cauca). És el segon riu més important de Colòmbia i, abanda de ser perillós per la contaminació que acumula -les aigües fecals d'uns deu milions de persones hi van a parar directament- els últims dies ha baixat més carregat de l'habitual per unes pluges que, en tota la regió del Vall del Cauca han deixat tres morts.
Després del salt, les imatges mostren com la corrent de l'aigua s'emporta l'influencer qui, sense poder controlar el seu destí, és arrossegat riu avall. Diferents usuaris de les xarxes socials han explicat que en aquest punt del Cauca les corrents d'aigua són molt fortes i,a més, Montoya tenia problemes de mobilitat en un braç.
Des del mateix dia 27 de gener, els serveis d'emergència van estar buscant el cos del jove. Finalment, el seu cos ha estat trobat al municipi de Bolívar, a uns 40 quilòmetres de distància del pont des d'on va saltar. Ha estat clau que les pluges hagin afluixat i el cabal del Cauca hagi recuperat certa normalitat.
