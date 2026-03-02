Alerta per les School Wars: la nova moda que es difon per les xarxes
La policia detecta diversos perfils que incitaven a la violència estudiants de diferents escoles de Londres
Oriol García Dot
No és cap novetat que entre els joves sorgeixin baralles, sovint per la seva immaduresa. Ara, a Londres torna a ressorgir la moda de quedar diversos alumnes de diferents escoles per pegar-se. Aquest fenomen ha estat rebatejat com les School Wars (que es podria traduir com a Guerres d’escoles).
La policia ha demanat als ciutadans londinencs que deixin de compartir i donar difusió a aquests esdeveniments. També insten els joves a no participar en aquestes baralles. D’altra banda, els directors d’alguns d’aquests centres han advertit de la situació a les famílies dels estudiants.
Difusió de les baralles
Els cartells difosos en publicacions, que circulen per Instagram, TikTok i Snapchat, esmenten algunes escoles com la City of London Academy Islington, Beacon High i Highgate Wood. Aquestes baralles inciten a la violència alumnes d’entre 11 i 16 anys, dividint-los en estudiants del “bàndol vermell” contra altres del “bàndol blau”, segons explica el mitjà anglès The Guardian.
Segons el mitjà Daily Mail, els creadors d’aquestes baralles han instaurat un sistema de puntuació que atorga 20 punts per colpejar un rival i 10 punts per perseguir-lo. També assegura que els missatges i anuncis estan inspirats en les famoses bandes de carrer de Los Angeles, els Bloods i els Crips, acompanyats d’imatges que mostren algunes armes: ganivets, tisores i fins i tot un compàs.
La policia, atenta a la situació
El comandant Neerav Patel, membre de la Policia Metropolitana de Londres, ha declarat: “Continuem monitorant de prop els espais en línia i hem treballat amb plataformes per sol·licitar que es desactivin una dotzena de comptes de xarxes socials, on es planificaven amenaces o violència. M’agradaria recordar als joves les greus conseqüències d’involucrar-se en assumptes com aquest”.
Un estudiant de desè curs, és a dir, un noi de 15 anys, ha declarat al Metro: “La gent només intenta infondre por als pares. La majoria d’escoles estan interconnectades i mantenen bones relacions. A aquesta gent li agrada sembrar la por i la preocupació que ja existeix a les nostres comunitats, però cap adolescent amb seny quedaria en un lloc on s’ha informat de la presència de la policia i portaria una arma”.
La situació és tan al límit que la Policia Metropolitana ha posat en marxa una gran operació per intentar evitar que continuï expandint-se: l’Operació Cedarfield, que pretén monitorar les publicacions i respondre a qualsevol forma de violència.
